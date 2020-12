Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht - beschädigte Verkehrszeichen

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt]

Dem Polizeirevier Titisee-Neustadt wurde nachträglich bekannt, dass ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum vom 11.12.2020 - 15.12.2020 die K4964 im Bereich der Kirchsteige talwärts befuhr und aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte der unbekannte Fahrzeuglenker mit mehreren Verkehrszeichen am Fahrbahnrand und beschädigte diese hierbei. Im Anschluss setzte der unbekannte Fahrzeuglenker seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand erheblicher Sachschaden an den Verkehrszeichen.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/9336-0 entgegen.

