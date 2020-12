Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg am Kaiserstuhl - Unfallflucht nach Spiegelstreifer - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Vogtsburg am Kaiserstuhl-Oberbergen - Am Dienstag, 15.12.2020, gegen 17:35 Uhr kam es in der Ortsdurchfahrt Oberbergen, in der Nähe eines Restaurants in der Ortsmitte, zu einem Spiegelstreifer im Begegnungsverkehr mit anschließender Unfallflucht eines beteiligten Fahrzeugs. Bei dem Streifvorgang verlor der PKW eines Ehepaars, welches in Richtung Oberrotweil unterwegs war und vorschriftsmäßig an der Unfallörtlichkeit wartete, den linken Außenspiegel. Das andere Fahrzeug - nach Angaben des Ehepaars ein Liefer- oder Kastenwagen - fuhr, ohne einen Personalienaustausch bzw. eine Unfallaufnahme zu ermöglichen, weiter in Richtung Osten.

Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise bitte an das Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667-91170.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell