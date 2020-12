Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Fahrzeugbrand an der Ampel

FreiburgFreiburg (ots)

Am Dienstag, 15.12.2020, kam es gegen 18.00 Uhr in der Denzlinger Straße in Emmendingen zu einem Fahrzeugbrand. Ein an der Ampel wartender Pkw fing aufgrund eines technischen Defektes zunächst im Motorraum Feuer. Der Fahrer und die Beifahrerin konnten sich und die beiden im Fahrzeug befindlichen Kinder rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Freiwillige Feuerwehr Emmendingen konnte den Brand recht schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Das Fahrzeug brannte völlig aus. Es entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

