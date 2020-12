POL-FR: Ihringen - Verkehrsunfall auf der L114

Polizeipräsidium Freiburg

Ihringen - Am Montag, 14.12.2020, gegen 12:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L114 in Höhe der Abzweigung "Liliental". Ein 32-jähriger Autofahrer befuhr die L114 von Ihringen in Richtung Wasenweiler. An der Einmündung in Richtung "Liliental" wollte er nach links abbiegen und bremste sein Fahrzeug aufgrund des entgegenkommenden Verkehrs bis zum Stillstand ab. Eine 31-jährige Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf das wartende Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von über 6000,- Euro. Verletzt wurde niemand.

