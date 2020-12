Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mit entgegenkommendem Auto zusammengestoßen - ein Fahrer leicht verletzt

FreiburgFreiburg (ots)

Leicht verletzt hat sich ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 15.12.2020, in Bad Säckingen. Gegen 11:10 Uhr bog ein 55-jähriger Lieferwagenfahrer von der Straße Im Grütt nach links in die Straße Allmendgrütt ab. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fiat. Der 44 Jahre alte Fiat-Fahrer verletzte sich leicht und begab sich nach der Unfallaufnahme zu einem Arzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 14000 Euro.

