POL-FR: Laufenburg: Brombeergestrüpp in Flammen- vermutlich durch Feuerwerkskörper in Brand gesetzt

Am Dienstag, 15.12.2020, gegen 17:45 Uhr, hat im Katzengraben in Laufenburg eine Fläche von etwa 25- 30 qm² Brombeergestrüpp gebrannt. Die Feuerwehr Laufenburg war mit 16 Mann vor Ort und löschte den Flächenbrand am Hang. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren vermutlich Feuerwerkskörper, welche entzündet wurden, brandursächlich. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise entgegen (Tel. 07761/ 934-0).

