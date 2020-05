Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheit im Straßenverkehr

Zweibrücken (ots)

Am 21.05.2020 gegen 22:00 Uhr wurde ein 68-jähriger Pkw-Fahrer in der Innenstadt dabei betroffen, wie er unter starkem Alkoholeinfluss (Atemalkoholtest 1,92 Promille) am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und sein Führerschein zum Zwecke der gerichtlichen Einziehung sichergestellt.

