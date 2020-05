Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Haus in der Talstraße kam es in der Nacht zum 21. Mai. Nach Ermittlungen der Polizei Waldfischbach-Burgalben sei ein schwarzer PKW gegen 03:00 Uhr vorgefahren. Die Insassen hätten mehrere Steine an die Hausfront und Fensterscheiben des Anwesens geworfen und dabei das Anwesen beschädigt. Danach hätten sie sich unerkannt entfernt. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund kann aufgrund vorliegender Zeugenaussage vor Ort nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf etwa 200 Euro. Verletzt wurde bei der Tat glücklicherweise niemand. Hinwiese auf die Täter nimmt die Polizei Waldfischbach-Burgalben unter 06333 9270 entgegen. | piwfb

