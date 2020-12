Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hundehalterin bei Verkehrsunfall mit Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Gelsenkirchen

Am Sonntagabend, 6. Dezember 2020 wurde eine 60-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall auf einem Radweg an der Horster Straße schwer verletzt. Die Hundehalterin war dort gegen 19.30 Uhr mit ihrem Hund in Richtung Buer unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 52-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Pedelec den dortigen Fahrradweg in gleiche Richtung. Als der Pedelec-Fahrer die Fußgängerin passierte, lief der angeleinte Hund unvermittelt auf den Radweg. Der Gelsenkirchener fuhr in die gespannte Hundeleine, welche sich im Vorderrad verfing. Als Folge wurde sowohl der Hund als auch die Gelsenkirchenerin vom Pedelec mitgezogen. Anschließend brachte ein Rettungswagen die Hundehalterin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

