Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vier vorläufige Festnahmen nach Ladendiebstahl

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat am Freitag, 4. Dezember 2020, vier tatverdächtige Ladendiebinnen in Buer vorläufig festgenommen. Gegen 15 Uhr beobachteten Polizeibeamte, wie zwei der Frauen im Alter von 23 und 28 Jahren Waren aus einem Bekleidungsgeschäft an der Hochstraße entwendeten. Bei der anschließenden Kontrolle versuchten die Frauen aus Gladbeck zu flüchten. Die Beamten stellten die Tatverdächtigen, nahmen sie vorläufig fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam. Zwei 27 und 32 Jahre alte Frauen, die mutmaßlich gemeinsam mit den beiden anderen Tatverdächtigen in der Einkaufsstraße auf Beutezug waren, wurden ebenfalls vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Alle Frauen konnten das Polizeigewahrsam später wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell