Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kompletträder in Schalke entwendet - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte haben in der der Zeit von Samstag, 5. Dezember 2020, 13 Uhr bis Sonntag, 6. Dezember 2020, 10 Uhr, bei sechs neuen Autos auf dem Firmengelände eines Autohändlers in Schalke die Räder gestohlen. Dazu bockten die Unbekannten die Fahrzeuge auf dem Gelände an der Grothusstraße auf Steine auf und demontierten die Reifen samt Felgen. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, Angaben zu dem oder den unbekannten Täter/n oder dem Verbleib der Kompletträder machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 365 8212 (Kriminalkommissariat 22) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache).

