Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Verletzter nach Schlägerei in Horst

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 6. Dezember 2020, haben mehrere Zeugen über Notruf eine größere Auseinandersetzung in Horst gemeldet. Auf der Markenstraße prügelte sich demnach um 23.20 Uhr eine Personengruppe von circa 15 Personen. Dabei sollen auch Baseballschläger eingesetzt worden sein. Als die eingesetzten Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, befanden sich nur noch Zeugen und ein verletzter 20-jähriger Gelsenkirchener vor Ort. Die restlichen Beteiligten waren in mehreren Autos mit unbekannten Ziel weggefahren. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 20-Jährigen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern.

