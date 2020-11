Polizei Hagen

POL-HA: Achtung, geänderte Meldung!! Geländewagenfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fußgängerin vom Unfallort

HagenHagen (ots)

Entgegen den Angaben in der kürzlich versendeten Presseinfo (vom 11.11)zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Prioreier Straße, liegt der Polizei Hagen keine Personenbeschreibung zum flüchtigen Fahrer/zur flüchtigen Fahrerin vor. Bei der Beschreibung in der alten Meldung handelte es sich um die Personenbeschreibung der 80-jährigen Fußgängerin. Wir bitten die Verwechslung zu entschuldigen. Die Meldung wurde deshalb wie folgt angepasst:

Nach einem Verkehrsunfall auf der Prioreier Straße verließ ein unbekannter Autofahrer/eine unbekannte Autofahrerin am Dienstag, 10. November, die Unfallstelle, ohne sich um eine angefahrene Fußgängerin zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Frau gegen 07:00 Uhr auf Höhe einer Tankstelle über die Straße gehen. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem Geländewagen.

Die am Unfall beteiligte Person entfernte sich mit dem Auto ohne anzuhalten in Fahrtrichtung Hagen. Die 80-Jährige verletzte sich leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Geländewagen mit einem am Kofferraum angebrachten Ersatzreifen handeln. Die Polizei bittet um Hinweise durch weitere Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 melden. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell