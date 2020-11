Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzte Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Lkw

HagenHagen (ots)

Nachdem zwei Fahrzeuge auf der Wandhofener Straße in Richtung Schwerter Straße am Dienstag gegen 09:30 Uhr zunächst parallel nebeneinander herfuhren, prallten sie im weiteren Verlauf zusammen. Der 57-jährige Fahrer eines Lkw befand sich auf der linken Spur und wollte nach bisherigen Erkenntnissen auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei traf er das Heck eines Opel Corsa, sodass sich das gesamte Fahrzeug der 30-jährigen Fahrerin drehte und vor die Front des Lkw geschoben wurde. Beide Fahrzeuge kamen nach einigen Metern zum Stehen. Durch den Unfall verletzte sich die Hagenerin leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (ra)

