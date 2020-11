Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer am Eilper Denkmal tritt und spuckt nach Rettungskräften

HagenHagen (ots)

Am Montagabend, 09.11.2020, wurden Feuerwehr und Polizei gegen 21:00 Uhr zum Eilper Denkmal gerufen. Dort hielt sich ein Mann mit einer blutenden Hand auf. Als er behandelt und zum Sachverhalt befragt werden sollte, flüchtete er in Richtung Einkaufszentrum. Als die Polizisten ihn einholten, wehrte er sich so stark, dass er gefesselt werden musste. Er trat nach den Beamten und beleidigte diese anstößig. Als Rettungskräfte seine Wunde versorgen wollten, trat er einen Sanitäter in die Rippen und spuckte ihm in das Gesicht. Die Einsatzkräfte brachten den Randalierer in ein Krankenhaus. Anschließend nahmen die Polizisten den 18-Jährigen, nachdem sein aggressives Verhalten in keiner Weise abnahm, mit in das Gewahrsam. (sh)

