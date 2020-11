Polizei Hagen

POL-HA: Mit zwei Promille pöbelnd durch die Innenstadt

HagenHagen (ots)

Ein polizeilich hinreichend bekannter Hagener fiel am Montag (09.11.2020) gleich zwei Mal durch sein Verhalten in der Hagener Innenstadt auf. Gegen 14:00 Uhr versuchte der Mann zunächst in ein fremdes Auto in der Mittelstraße einzusteigen, woraufhin der Fahrzeugbesitzer die Polizei rief. Diese sprachen dem 40-Jährigen zunächst einen Platzverweis aus. Diese Chance nutzte der Mann jedoch nicht, sondern fiel gegen 15:00 Uhr erneut auf. Diesmal schrie er Passanten an und kam ihnen unnötig nah. Ein freiwillig durchgeführt Alkoholtest verlief mit einem Wert von über zwei Promille positiv. Die Polizisten nahmen den 40-Jährigen schließlich in Gewahrsam. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell