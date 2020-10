Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, 10.10.2020, stellte ein 30-jähriger Seatfahrer seinen Pkw in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Altbachstraße in Neustadt ab. In diesem Zeitraum wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer ein Schaden in Höhe von 300 Euro im Frontbereich des abgestellten Pkw verursacht. Hinweise auf einen Verursacher ergaben sich bisher nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Mehrhof, PK

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell