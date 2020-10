Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Alkoholisierter Autofahrer

Haßloch (ots)

Am Freitag, 09.10.2020 gegen 17:10 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Haßloch in der Rotkreuzstraße einen 41-jährigen Autofahrer. Während der Kontrolle wurde beim Fahrzeugführer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest am Kontrollort ergab eine Konzentration von 0,74 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein im Nachgang auf einer Polizeidienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest erbrachte eine Atemalkoholkonzentration von 0,31 mg/l. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet. Dem Fahrer drohen ein Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkte in Flensburg sowie 500 Euro Bußgeld.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell