Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Jugendlicher nicht mehr zu bändigen

Bad Dürkheim (ots)

Am 08.10.2020 gegen 00:00 Uhr wurde die Polizei Bad Dürkheim durch einen Betreuer einer Jugendgruppe um Unterstützung gebeten, da einer seiner Jugendlichen ausrasten, gegen abgestellte Fahrzeuge schlagen und treten würde und nicht mehr zu bändigen wäre. Die Jugendgruppe war zu Gast in einem Jugendhaus in der Schillerstraße in Bad Dürkheim. Der 17-Jährige reagierte beim Eintreffen der Streifenbesatzungen sofort aggressiv, baute sich in bedrohlicher Haltung auf und wollte die Polizeibeamten nach eigen Angaben umhauen. Ihm wurde die Ingewahrsamnahme erklärt und Handfesseln angelegt. Er war augenscheinlich alkoholisiert. Ein freiwillige durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. An den Fahrzeugen, gegen die er geschlagen hatte, konnten keine Schäden festgestellt werden. Während der Verbringung zur Dienststelle fing er an die Beamten massiv zu beleidigen. Auf dem Gelände der Polizeiinspektion trat er gegen die Eingangstür der Inspektion, beschädigte einen Mülleimer und versuchte sich selbst zu verletzen. Gegen die anschließende Fixierung sperrte er sich und begann um sich zu treten und in Richtung der Beamten zu spucken. Aufgrund der vorliegenden Eigen- und Fremdgefährdung wurde er mit einem Krankenwagen in eine Jugendpsychatrie verbracht. Auf dem Weg in die Klinik zerbiss er im Krankenwagen die Polsterung der Krankenliege. Sowohl die Polizeibeamten als auch die Rettungskräfte wurden fortlaufend aufs Übelste beleidigt. Gegen ihn wird nun wegen Widerstand gegen Polizeibeamte, Bedrohung, Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell