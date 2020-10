Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nicht ganz klar...

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Haßloch (ots)

Haßloch ...ist der Hergang, eines Unfalls, der sich am späten Donnerstagabend (8.10.2020, 23:10 Uhr) auf der L528 in Richtung Böhl-Iggelheim zugetragen hat. Bei einem Überholmanöver fuhr der 47-jährige Fahrer eines Hyundai in das Heck eines 25-jährigen Audi-Fahrers. Zuvor könnte es zu Provokationen beiderseits gekommen sein. Die Bilanz sind ca. 25.000, -- EUR Sachschaden und ein Leichtverletzter (Fahrer des Audi). Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Nötigung.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius



Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell