Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Bad Dürkheim (ots)

Am 09.10.2020 gegen 10:15 Uhr kam es im Kreisverkehr Fronhofallee, Wasserhohl, in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Eine 39-Jährige aus Hockenheim fuhr mit ihrem Ford Kuga aus Richtung Fronhofallee kommend in den genannten Kreisverkehr ein. Hierbei übersah die Pkw-Fahrerin eine 16-jährige Jugendliche aus Bad Dürkheim, welche sich mit ihrem Trekkingrad, aus Richtung Wasserhohl kommend, bereits im Kreisverkehr befand. Der Pkw stieß dabei frontal gegen das Trekkingrad, woraufhin die Jugendliche zu Boden stürzte und sich mehrere Schürfwunden zuzog. Sie begab sich im Anschluss im Beisein ihrer Mutter zu einem nahegelegenen Arzt. Sowohl am Pkw als auch am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

