Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Mehrfamilienwohnhaus

Bad Dürkheim (ots)

In den Abendstunden des 09.10.2020 kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Hausener Weg in Bad Dürkheim. Unbekannte Täter hebelten vermutlich mittels eines Schraubenziehers die Hauseingangstür auf und entwendeten ein im Keller ungesichert abgestelltes Mountain-Bike. An den Wohnungstüren konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Der Wert des Fahrrades wurde mit 2500EUR angegeben.

