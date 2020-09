Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210921 Tönisvorst-St.Tönis: Radfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Am Montag stürzte ein offensichtlich angetrunkener, 77jähriger Mann aus Tönisvorst mit seinem Fahrrad, kurz nachdem er gegen 20:45 Uhr auf der Kirchstraße in St.Tönis losgefahren war. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt./jp(844)

