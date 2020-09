Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mann mit Stichverletzung im Krankenhaus, Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Lebensgefährtin

Nettetal-Lobberich (ots)

Sonntagnacht, 20. September, ist gegen 4.45 Uhr ein 49-jähriger Mann mit einer Stichverletzung in einem Krankenhaus in Nettetal-Lobberich eingetroffen. Er musste notoperiert werden, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die 54-jährige Lebensgefährtin des Mannes. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es in der Nacht zwischen den beiden in der gemeinsamen Wohnung in Nettetal-Lobberich zu Streitigkeiten gekommen. Der Mann gab im Krankenhaus an, sich die Verletzung im Zuge dieser Streitigkeiten zugezogen zu haben. /fd (843)

