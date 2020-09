Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in eine Physio-Praxis auf der Heimbachstraße

Viersen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 19. September 2020, 14:15 Uhr bis Sonntag, 20. September, 10:45 Uhr wurde in eine Physio-Praxis in Viersen auf der Heimbachstraße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und drangen in die Praxis ein. Von dort wurde nur ein kleiner Bargeldbetrag entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Viersen unter der Telefonnummer 02162/377-0. / fd (841)

