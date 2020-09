Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kind angefahren- PKW-Fahrer flüchtet

Brüggen (ots)

Drei Jungen im Alter von 10 und 11 Jahren befuhren mit ihren Tretrollern den Fahrradweg der Klosterstraße. An der Einmündung zur Dilborner Straße wollten sie geradeaus in Richtung Ortsmitte weiterfahren. Auf der Klosterstraße stand zu diesem Zeitpunkt ein PKW und wartete. Die Jungs sind daraufhin weitergefahren. Zeitgleich fuhr auch der PKW los und es kam zu einer Berührung, wobei sich zwei Jungen leicht am Bein verletzten. Der männliche Fahrer machte noch eine Handbewegung in Richtung der Kinder und entfernte sich. Der Fahrer wird als älteren Mann beschrieben mit grau/blonden Haaren. Bei dem PKW handelt es sich um einen beige VW mit der Städtekennung NE. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat unter 02162 / 377-0 erbeten./ HJR (839)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Heinz-Josef Reinhart

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: heinz-josef.reinhart@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell