Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher erbeuteten Tresor

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Unbekannte erbeuteten bei einem Einbruch einen Tresor mit Goldschmuck.

Die Unbekannten waren gegen 22:15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Corneliusstr eingebrochen. Dabei wurden sie von einem Nachbarn bemerkt und flüchteten mit einem schwarzen Opel Corsa in Richtung Südring. Zuvor hatten die Unbekannten, die sich scheinbar in einer osteuropäischen Sprache unterhielten, einen kleinen Tresor aus dem Haus gestohlen. In diesem Tresor befanden sich u.a. verschiedene goldene Schmuckstück. Einer der Täter trug eine graue Jacke. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (836)

