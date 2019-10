Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Straelen (ots)

Sang - Samstag, 19.10.2019, 20:43 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Walbeck die Wankumer Straße aus Richtung Wankum kommend in Fahrtrichtung Straelen. Im Anschluß an eine Linkskurve kam der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einer angrenzenden Weide zum Stillstand. Er wurde schwer verletzt der stationären Behandlung zugeführt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen und der Pkw sichergestellt.

