POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg vom 03.04.20 (Verkehrsunfälle)

Verkehrsunfall mit Personenschaden, 01.04.2020, 09:06 h, Alheim-Heinebach, Nürnberger Straße / Im Boden 22-jährige PKW-Fahrerin aus Alheim befuhr die Straße im Boden und wollte nach links auf die Nürnberger Straße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 58-jährigen PKW Fahrerin aus Rotenburg a.d.Fulda, welche die Nürnberger Straße in Richtung Morschen (B83, vorfahrtberechtigt) befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Beteiligten leicht verletzt, an den PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 11000,-EUR

Verkehrsunfall Sachschaden, 02.04.2020, 10:30 Uhr, Bebra, Hersfelder Straße 2 41-jährige PKW-Fahrerin aus Rotenburg a.d.Fulda und 63-jährige PKW Fahrerin aus Bebra befuhren in genannter Reihgenfolge die Hersfelder Straße in Richtung Nürnberger Straße. An der Einfahrt zum Kreisverkehr musste Erstgenannte verkehrsbedingt anhalten. Zweitgenannte fuhr auf. Sachschaden: 2100,-EUR

Verkehrsunfall mit Sachschaden, 02.04.2020, 22:15 Uhr, Rotenburg a.d.Fulda, Kasseler Straße 25-jähriger PKW-Fahrer aus Rotenburg a.d.Fulda befuhr die Kasseler Straße (B83) In Fahrtrichtung Lispenhausen. Kurz vor dem Ortsausgang Rotenburg kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einen Abhang hinunter. Nach ca. 15 Metern kam er mit dem Fahrzeug zum Stehen. Sachschaden: 3000,-EUR Der PKW Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

