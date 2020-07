Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB81/ Rottenburg am Neckar-Hailfingen: Motorradlenker bei Sturz schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 52-jähriger Motorradlenker wurde am Dienstag gegen 9:15 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB81) in Fahrtrichtung Singen auf Höhe des Parkplatzes "Ziegler" bei Rottenburg am Neckar-Hailfingen bei einem Sturz schwer verletzt. Der Mann fuhr bei hohem Verkehrsaufkommen auf dem linken Fahrstreifen, als ein LKW einen Überholvorgang durch Blinken anzeigte und langsam vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit gelang es dem Motorradlenker nicht mehr rechtzeitig zu bremsen. In der Folge soll der 52-Jährige eine Vollbremsung eingeleitet und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Der Mann hätte sich dann überschlagen und kam neben der Leitplanke zum Liegen. Das Motorrad schlitterte noch etwa 200 Meter weit über den Asphalt. Der 52-Jährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt und durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach den bisherigen Erkenntnissen trug er mangelnde Schutzkleidung. Der Mann soll Zeugen vor dem Unfall bereits durch seine rasante Fahrweise aufgefallen sein. Die Fahrbahn musste für Unfallaufnahme und Bergung etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Nach Abtransport des Verletzten konnte die Vollsperrung aufgehoben werden, wobei die Durchgangsfahrbahn für Spurensicherungs- und Reinigungsmaßnahmen zunächst gesperrt blieb. Der Verkehr wurde über den Standstreifen abgeleitet. Es wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Im morgendlichen Verkehr bildete sich ein sieben Kilometer langer Rückstau. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. (sh)

