Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 18-Jährige streift mit Mini Cooper zwei geparkte Fahrzeuge

Ludwigsburg (ots)

Eine 18-Jährige verursachte am Dienstag gegen 10:30 Uhr einen Verkehrsunfall in der Poststraße in Böblingen. Die junge Frau streifte mit ihrem Mini Cooper im Vorbeifahren einen dort geparkten BMW und einen Ford. Die verursachten Sachschäden belaufen sich auf insgesamt etwa 10.500 Euro. Die Poststraße wurde zur Unfallaufnahme und Bergung kurzzeitig gesperrt.(sh)

