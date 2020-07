Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwilligen Feuerwehren Pleidesheim und Murr sowie die Feuerwehr Ludwigsburg befanden sich am Dienstag gegen 07.55 Uhr mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 35 Wehrleuten am Hindenburgplatz in Pleidelsheim im Einsatz. Bei Baggerarbeiten hatte ein Arbeiter eine Gasleitung beschädigt, was zur Folge hatte, dass Gas ausströmte. Ein Mitarbeiter des zuständigen Energieversorgers stellte das Gas ab. Das Leck konnte geschlossen werden. Schäden entstanden keine. Gegen 08.30 Uhr war der Einsatz beendet.

