Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei nimmt Verdächtigen nach Diebstahl aus Auto fest

Bild-Infos

Download

Kaarst (ots)

Das beherzte Ein- und Zugreifen eines Zeugen, führte am Dienstag (09.06.), gegen 6 Uhr, zur Festnahme eines 35-jährigen Tatverdächtigen nach Diebstahl an der Grimes-Kreuz-Straße. Der durchwühlte Innenraum eines geparkten Pkw zeugte von der Suche nach möglicher Beute. Der mutmaßliche Dieb war von einem Anwohner beobachtet worden, wie er offenbar unberechtigt in dem Auto saß und bei Entdeckung unverzüglich die Flucht antrat. Doch vergebens. Der Zeuge konnte ihn, nach kurzer Verfolgung stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei dem Tatverdächtigen fanden die Beamten neben einer Sonnenbrille auch eine Handyhülle und Kopfhörer, die kurz darauf dem Besitzer des angegangenen Autos zugeordnet werden konnten.

Auch ein Fahrrad, das der 35-jährige Neusser, der bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten war, mit sich führte war von zweifelhafter Herkunft, die Rahmennummer überlackiert. Die Ermittlungen zum rechtmäßigen Eigentümer des gold/weißen Mountainbikes der Marke "Ghost" (Bild beigefügt) dauern derzeit noch an. Wer Hinweise zur Herkunft des sichergestellten Rades geben kann, wird um Kontaktaufnahme mit dem sachbearbeitenden Kriminalkommissariat 14, unter der Telefonnummer 02131 300-0, gebeten.

Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell