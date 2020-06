Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auf frischer Tat gestellt - Polizei nimmt mutmaßliche Bande fest

Neuss (ots)

Da hatten die drei Männer aus Polen (21, 37 und 44 Jahre alt) die Rechnung ohne die Polizei gemacht, als sie in der Nacht zu Montag (08.06.) in Verdacht gerieten, einen hochwertigen Teleskoplader (Baumaschine) im Industriegebiet "Im Taubental" gestohlen zu haben. Trotz offenbar guter Vorbereitung und teils höchst konspirativen Vorgehens, erregte der verwendete Sattelzug, in den die Täter die große Baumaschine verladen hatten, die Aufmerksamkeit der Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle halfen keine Ausflüchte. Die Männer konnten die Herkunft ihrer Ladung nicht schlüssig erklären und Nachforschungen ergaben schnell Hinweise auf eine nahgelegene Firma als Tatort des Diebstahls. Den Sattelzug, die Baumaschine und ein weiteres Fahrzeug der mutmaßlichen Täter sowie umfangreiche Technik und Werkzeuge, die geeignet für die Begehung von Eigentumsdelikten sind, stellten die Beamten sicher.

Die Polizei nahm das Trio wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls fest. Das zuständige Kriminalkommissarin 14 führte die Männer, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, am Dienstag (09.06.) einem Haftrichter vor.

Derzeit wird geprüft, ob die Festgenommenen noch für weitere Straftaten verantwortlich sind. Die Ermittlungen dauern an.

