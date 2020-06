Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe schlagen auf Supermarkt-Parkplatz zu - "Youngtimer" gestohlen

Meerbusch (ots)

Am Montag (08.06.), in der kurzen Zeit zwischen 13:15 und 13:30 Uhr, stahlen dreiste Täter einen dunkelgrauen Mercedes 500 E, mit den amtlichen Kennzeichen NE-JW520. Die Limousine, Baujahr 1992, stand zuvor auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Gottlieb-Daimler-Straße geparkt, weil seine Besitzerin dort Einkäufe erledigte. Bei ihrer Rückkehr stellte sie das Fehlen ihres betagten aber hochmotorisierten Benz fest und verständigte die Polizei. Diese leitete Fahndungsmaßnahmen ein. Die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen zum Autodiebstahl. Möglicherweise wurde der Mercedes auf ein anderes Fahrzeug verladen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat, zu Tatverdächtigen oder zum Verbleib des gestohlenen Autos machen können (Kriminalkommissariat 14, Telefon 02131 300-0).

