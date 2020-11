Polizei Hagen

POL-HA: 23-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

HagenHagen (ots)

Bei einer Kontrolle am Dienstag (10.11.2020) fanden Polizisten Cannabis bei einem 23-Jährigen, der zuvor unter Drogeneinfluss mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Hagener die Hohenlimburger Straße und geriet dabei gegen 19:45 Uhr in eine Verkehrskontrolle. Die Polizisten nahmen bereits bei der Kontrolle starken Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug war. Auf Nachfrage händigte der Mann dann in Papier verpacktes Cannabis aus. Ein im Anschluss freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief zudem positiv. Die Drogen wurden sichergestellt und dem 23-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (kh)

