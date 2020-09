Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Rinteln (ots)

(jwp) Am Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich in Rinteln auf der Extertalstraße in Höhe der Anschlussstelle Rinteln-Mitte ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 80-jähriger Rintelner war mit seinem silbernen Pkw Nissan aus Richtung Steinbergen auf der B238 unterwegs; an der Anschlussstelle Rinteln-Mitte war er von der Bundesstraße abgefahren. Beim Einfahren in die Extertalstraße missachtet er aufgrund unbekannter Umstände das Rotlicht. Auf der Extertalstraße stößt er mit dem Pkw Ford einer 54-jährigen aus dem Extertal zusammen, die in Richtung Krankenhagen die Straße befährt. Durch den Zusammenstoß wird der Pkw der Extertalerin neben die Fahrbahn geschleudert und stößt dort gegen zwei Verteilerkästen der dortigen Lichtzeichenanlage. Der Rintelner sowie die Unfallgegnerin samt ihrer Beifahrerin wurden durch den Zusammmenstoß verletzt. Alle drei Personen wurden mit dem Rettungswagen ins Klinikum Schaumburg transportiert. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Bergung der Fahrzeuge musste die Lichtzeichenanlage ausgeschaltet werden. In dieser Zeit war die Abfahrt für den fließenden Verkehr komplett gesperrt. Ebenfalls vor Ort war die Feuerwehr Rinteln für die Bindung von ausgetretenen Betriebsstoffen und zur Unterstützung für die Absicherung der Unfallstelle. Durch die Straßenmeisterei wurde die Reinigung der Fahrbahn veranlasst.

