Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind in Rinteln OT Steinbergen

Rinteln (ots)

Gegen 16:05 Uhr kommt es in Steinbergen zu einem schweren Verkehrsunfall bei welchem ein Kind lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat. Das Kind war mit seinen Eltern auf dem Gehweg der Lindenstraße in Richtung Im roten Tor unterwegs. In dem Moment, als sich ein Pkw von hinten nähert, reißt sich das Kind los und gerät auf die Fahrbahn. Dort kommt es zu einer Berührung mit dem Pkw und das Kind stürzt auf die Straße. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wird das Kind mittels eines Rettungshubschraubers aus Bielefeld in die MHH gebracht. Zum derzeitigen gesundheitlichen Zustand können keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an, ein Gutachter ist eingeschaltet worden. Am unfallbeteiligten Pkw ist kein erkennbarer Schaden entstanden.

