Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen- Bustraining 2020 von Polizei und Busunternehmen abgeschlossen

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(BER) Am Dienstag, 01.09.2020, wurde das diesjährige Bustraining für Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in Stadthagen abgeschlossen. Der Kontaktbeamte des Kommissariates Stadthagen, Carsten Köller, hatte in Zusammenarbeit mit dem Bus - und Reiseunternehmen RSO/Rottmann an drei Tagen mit ca. 350 Schülerinnen und Schülern des 5. Jahrgangs die wichtigsten Verhaltensregeln in und an Schulbussen trainiert. Am ZOH und am ZOB standen jeweils klassenweise in einer Unterrichtsstunde Schwerpunktthemen wie Platzangebot in Bussen nutzen, Sicherheitsregeln für stehende Fahrgäste, Rolle des Busfahrers, Verhalten an den Wartestellen auf dem Plan. Aufgrund der bestehenden Corona-Verordnung wurde auch die Verpflichtung zum Tragen von Alltagsmasken sowie die Wichtigkeit der Abstandsregeln angesprochen. Das Training wurde wie jedes Jahr mit Bremsproben abgeschlossen, bei denen die Kinder der teilnehmenden Integrierten Gesamtschule, des Ratsgymnasiums, des Wilhelm-Busch-Gymnasiums sowie der Oberschule die beim Bremsen entstehenden Fliehkräfte am eigenen Körper spüren durften - für viele ein eindrucksvolles Erlebnis. Ergänzend zu den speziellen Busthemen gab der Kontaktbeamte den Kindern Tipps für diejenigen, die mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Fahrradhelm, Radwegebenutzungspflicht sowie das verkehrssicher Rad wurden angesprochen. Die Polizei wie auch das Busunternehmen erhoffen sich von dem Training etwas verantwortungsvolleres Verhalten der Kinder an und in den Schulbussen.

Rückfragen bitte an:

Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell