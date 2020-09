Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall in Warber

Bückeburg/Warber (ots)

(ma)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Renault Clio und einem Pkw Renault Captur am gestrigen Dienstag gg. 15.10 Uhr auf der Kreuzung in Bückeburg/Warber (L 450/ Warbersche Straße) wurden die jeweiligen Fahrzeugführerinnen verletzt und in das Klinikum Vehlen verbracht. Zudem entstand hoher Sachschaden an den beiden zerstörten Pkw, der auf mindestens 25.000 Euro geschätzt wird.

Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr eine 71jährige Frau aus Bad Nenndorf von der Echtorfer Straße kommend ungebremst in den Kreuzungsbereich ein und stieß hier mit dem vorfahrtberechtigten Fahrzeug einer aus Richtung Rusbend kommenden 69jährigen Bückeburgerin zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden an beiden Pkw die Airbags ausgelöst. Der Pkw der Bad Nenndorferin prallte nach dem Zusammenstoß gegen ein Verkehrsschild und eine Grundstücksmauer.

Auf Grund der Unfallermittlungen und den Aufräum-bzw. Bergungsarbeiten war der Kreuzungsbereich phasenweise für eine Stunde nur eingeschränkt befahrbar bzw. voll gesperrt.

