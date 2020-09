Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gemeinsam für die Einhaltung der Maskenpflicht - Polizei und Ordnungsamt gehen Streife auf dem Wochenmarkt

Bad Nenndorf (ots)

(Haa) Wie jeden Donnerstag findet in der Kurhausstraße in Bad Nenndorf der Wochenmarkt statt. Doch am 03.09.2020 ist etwas anders: die Polizei geht zusammen mit dem Ordnungsamt auf dem Markt Streife. Die Beamten des Polizeikommissariats Bad Nenndorf und die Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes kontrollieren die Einhaltung der Maskenpflicht. Seit dem 24.04.2020 gilt in Niedersachsen laut Erlass die Maskenpflicht auch für Kunden und Kundinnen von Wochenmärkten. In Bad Nenndorf weisen Schilder an den Zugängen des Marktes die Besucher darauf hin. In der letzten Zeit häuften sich auch bei der Polizei Bad Nenndorf die Beschwerden von Besuchern und Konzessionären des Wochenmarktes über die Nichteinhaltung der Maskenpflicht. An diesem Donnerstag sprechen die Beamten mit vielen Bürgern und Bürgerinnen. "Die Reaktionen der Leute auf unsere Ansprache sind großenteils positiv. Viele zeigen sich einsichtig und setzten die Maske auf. Auch von den Standbetreibern bekommen wir ein durchweg positives Feedback.", lautet das Fazit der Polizisten. "Ein Bußgeld mussten wir an diesem Nachmittag glücklicherweise nicht verhängen. Bei aktuell 100EUR würde dieses auch ein spürbares Loch in die Einkaufskasse reißen." Eine Fortsetzung der gemeinsamen Kontrolle von Polizei und Ordnungsamt ist geplant.

