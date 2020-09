Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - "Uns fehlt die Arbeit mit Kindern!" Coronabedingte Einschränkung der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei.

Nienburg (ots)

(BER)Nicht nur Lehrern, Erziehern, Übungsleitern in Sportvereinen und vielen anderen beruflich und ehrenamtlich tätigen Menschen, sondern auch den Kontaktbeamten der Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg, Volker Conrad und Gerd Kertzinger vom Präventionsteam der Polizei fehlt die tägliche Arbeit mit Kindern und für Kinder. Die Schulen und Kindergärten sind seit einigen Tagen wieder in Betrieb und damit wird auch wieder aktiv am Straßenverkehr teilgenommen. Die Vorarbeit, die Schulen und Kindergärten dahingehend geleistet haben, kann jedoch lediglich das Sahnehäubchen auf dem Thema "Verkehrserziehung" sein. Die Verkehrssicherheitsberaterin fordert Eltern, Großeltern oder alle anderen begleitenden Personen auf, der "Held des Alltags" für die Kleinen zu sein. "Seien Sie Vorbild und geben Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrung an diejenigen weiter, die Ihnen am Herzen liegen!" appelliert die Verkehrssicherheitsberaterin der PI, Nicole Schuster. Gemeinsam mit der Verkehrssicherheitsberaterin der PI, haben sich die Spezialisten für die Sicherheit im Straßenverkehr überlegt, wie man der Zielgruppe trotz Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen die ersten und einfachsten Verkehrsregeln näherbringen kann. Um die Freude am Weg in den Kindergarten oder die Schule zu fordern und fördern, haben die Verkehrssicherheitsexperten eine Idee. Sie möchten Kindergarten - und Grundschulkinder animieren, in Gruppen gemeinsam Bilder zu malen, zu basteln oder in jeder anderen Art und Weise kreativ zu werden. Als Thema soll all das zu sehen sein, was man im Straßenverkehr beachtet werden muss und was man so erleben kann. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Meisterwerke dürfen dann an das Präventionsteam der PI in Nienburg, Amalie-Thomas-Platz 1 in 31582 Nienburg geschickt werden. Jedes eingegangene Bild wird belohnt werden und findet einen Ehrenplatz in unserem Gebäude. Eine Übersicht der ausgestellten Ergebnisse wird auf der Homepage der Polizei, auf dem Presseportal und in den sozialen Medien veröffentlicht

