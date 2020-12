Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Vorfahrtsverletzung - zwei Leichtverletzte

FreiburgFreiburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles auf der K 6500 in Grafenhausen am Dienstagmorgen, 15.12.2020. Kurz vor 11:00 Uhr hatte eine 69 Jahre alte Citroen-Fahrerin die Absicht, die Kreisstraße in Richtung der Straße Auf der Breite zu queren. Die Frau kollidierte hierbei mit einem aus Richtung Buggenried kommenden Mercedes-Lieferwagen. Die Citroen-Fahrerin und der 52-jährige Lieferwagenfahrer verletzte sich hierbei leicht. Beide wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Abschleppunternehmen bargen die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10000 Euro.

