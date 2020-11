Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht auf NORMA-Parkplatz

ManderscheidManderscheid (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, beschädigte am Samstag, den 14.11.2020, in der zeit von 09:00 Uhr bis 09:45 Uhr, ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit einem Pkw, einen auf dortigem Parkplatz abgestellten Ford Fiesta am vorderen linken Kotflügel und der Fahrertüre. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Beteiligung anzuzeigen.

