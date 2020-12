POL-FR: Küssaberg/ Dangstetten: Gullydeckel auf Fahrbahn

Polizeipräsidium Freiburg

Am Dienstag, 15.12.2020, gegen 22:15 Uhr, ist eine 33- jährige Autofahrerin in der Küßnacher Straße über einen Gullydeckel gefahren, der sich mitten auf der Fahrbahn befand. Dieser wurde von Unbekannten aus einem Regenwasserablauf herausgenommen. An ihrem Fahrzeug war ein platter Reifen zu beklagen. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen führt die weiteren Ermittlungen.

