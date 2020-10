Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 21-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt - #polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 718 ist am Donnerstagnachmittag (08.10.2020) gegen 14:30 Uhr ein 21-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Der junge Autofahrer war auf dem Weg von Bad Laasphe in Richtung Banfe. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Von dort aus wurde der PKW zurück auf die Fahrbahn und dann in den Gegenverkehr geschleudert, wo er frontal mit dem LKW eines 57-Jährigen zusammenstieß.

Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der 21-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 50.000 Euro. Die L 718 war rund sechs Stunden voll gesperrt.

