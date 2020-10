Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfallflucht im Baustellenbereich - Polizei sucht Hinweise auf den Verursacher - #polsiwi

Hilchenbach (OT Allenbach) (ots)

Gestern Abend (07.10.2020) kam es gegen 20:40 Uhr zu einer Unfallflucht im Baustellenbereich der Wittgensteiner Straße in Hilchenbach-Allenbach.

Eine 67-Jährige stand zunächst in Richtung Hilchenbach mit ihrem Ford als erstes Fahrzeug an der roten Baustellenampel. Nachdem die Ampel für die Fahrerin "Grün" zeigt, fuhr sie in den Baustellenbereich ein. Plötzlich kam ihr in der einspurigen Baustelle ein Fahrzeug entgegen. Die 67-Jährige lenkte ihr Fahrzeug um einen Zusammenstoß zu vermeiden nach rechts über eine Fräskante in die abgesperrte Baustelle. Dabei beschädigte sie ihren Wagen.

Die Kollegen im Verkehrskommissariat Kreuztal suchen nun Hinweise auf den Fahrer und das Fahrzeug, welches der Dame entgegenkam und nach dem Unfall Richtung Kreuztal weiterfuhr. Hinweise bitte unter 0271/7099-0 an das Verkehrskommissariat in Kreuztal.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell