Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Roller unter Drogeneinwirkung geführt

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 16.12.2020 gegen 00:30 Uhr konnte in der Altenbacher Straße in Bad Dürkheim der Fahrer eines Aprilla Rollers und seine Mitfahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, wobei der Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Der 16-Jährige räumte den Konsum von Cannabis ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei seiner Mitfahrerin konnte in ihrem Rucksack Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Fahrer wird nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt. Gegen sein 16-jährige Mitfahrerin wird ebenfalls wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

