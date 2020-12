Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Suche nach Geschädigtem eines Verkehrsunfalls in Neustadt/Weinstraße

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer befuhr am 15.12.2020 um 12:35Uhr die Branchweilerhofstraße in Fahrtrichtung Adolf-Kolping-Straße. Vor ihm fuhr ein weiterer PKW, welcher in der Bahnunterführung kurz vor dem Kreisverkehr zur Schlachthofstraße gegen das Rechtsfahrgebot verstieß und es dadurch zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW kam. Genauer touchierten sich die jeweils linksseitigen Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Benannter Zeuge konnte lediglich das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs benennen. Der Geschädigte oder eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße (Tel.: 06321/854-0 oder E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

