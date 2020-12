Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

Am 14.12.20 wurden im Dienstgebiet folgende Kontrollen durchgeführt: In der Zeit von 07.15 Uhr bis 08.30 Uhr wurde der Verkehr in der Landwehrstraße überwacht. Es mussten 15 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der Schnellste war mit 59 km/h fast doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Ein 30-Jähriger, der ebenfalls aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kontrolliert wurde, dürfte seinen Audi unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt haben. Im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 12.15 Uhr wurde am Sportplatz Geinsheim gemessen. Es wurden zwölf Geschwindigkeitsverstöße zur Anzeige gebracht.

